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Беженцы из Украины могут повторно вернуться в ЕС в любое время, - еврокомиссар

Фото: Беженцы из Украины могут повторно вернуться в ЕС в любое время (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Беженцы из Украины, которые переместились в Европейский Союз, а затем решили вернуться домой, смогут в условиях войны попасть в ЕС в любое время.

Об этом сообщает РБК-Укаїна со ссылкой на заявление еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йоханссон.

"Мы всегда будем готовы с открытым сердцем принять украинцев, которые нуждаются в помощи", - сказала комиссар ЕС во время визита в Киев 2 августа.

Стоит отметить, что гражданам Украины разрешено свободно передвигаться по территории Евросоюза и работать там. Также они имеют право на:

  • медицинское обслуживание;
  • жилплощадь;
  • дети - на получение образования.

К слову, украинцы, которые выезжают в Украину на постоянной основе, должны отказаться от статуса временной защиты. В то же время в случае возврата они смогут в любое время зарегистрироваться для восстановления действия статуса.

Напомним, по данным пограничников, начиная с 24 февраля из Украины выехали на 2,8 миллиона человек больше, чем приехали. Если война затянется, эта цифра может увеличиться, прогнозируют демографы.

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