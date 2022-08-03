Беженцы из Украины могут повторно вернуться в ЕС в любое время, - еврокомиссар

Беженцы из Украины, которые переместились в Европейский Союз, а затем решили вернуться домой, смогут в условиях войны попасть в ЕС в любое время.

Об этом сообщает РБК-Укаїна со ссылкой на заявление еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йоханссон.

"Мы всегда будем готовы с открытым сердцем принять украинцев, которые нуждаются в помощи", - сказала комиссар ЕС во время визита в Киев 2 августа.

Стоит отметить, что гражданам Украины разрешено свободно передвигаться по территории Евросоюза и работать там. Также они имеют право на:

медицинское обслуживание;

жилплощадь;

дети - на получение образования.

К слову, украинцы, которые выезжают в Украину на постоянной основе, должны отказаться от статуса временной защиты. В то же время в случае возврата они смогут в любое время зарегистрироваться для восстановления действия статуса.