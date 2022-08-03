RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Біженці з України можуть повторно повернутися в ЄС будь-коли, - єврокомісар

Фото: Біженці з України можуть повторно повернутися в ЄС будь-коли (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Біженці з України, які перемістилися до Європейського Союзу, а потім вирішили повернутися додому, зможуть в умовах війни потрапити до ЄС будь-коли.

Про це повідомляє РБК-Укаїна з посиланням на заяву єврокомісара з внутрішніх справ Ільви Йоханссон.

"Ми завжди будемо готові з відкритим серцем прийняти українців, які потребують допомоги", - сказала комісар ЄС під час візиту до Києва 2 серпня.

Варто зазначити, що громадянам України дозволено вільно пересуватися територією Євросоюзу та працювати там. Також вони мають право на:

  • медичне обслуговування;
  • житлоплощу;
  • діти - на здобуття освіти.

До слова, українці, які виїжджають до України на постійній основі, мають відмовитись від статусу тимчасового захисту. Водночас у разі повернення вони зможуть у будь-який час зареєструватися для відновлення дії статусу.

Нагадаємо, за даними прикордонників, починаючи з 24 лютого з України виїхали на 2,8 мільйона осіб більше, ніж заїхали. Якщо війна затягнеться, ця цифра може збільшитися, прогнозують демографи.

Читайте РБК-Україна в Google News
БіженціВійна Росії проти України