Беженцы в Латвии смогут обменять наличные гривны на евро: в НБУ раскрыли подробности

Обменные операции можно будет осуществить в отделениях

AS "Industra Bank";

AS "Rietumu banka".

Банки расположены в шести городах Латвии.

"Обмен наличной гривны на евро возможен в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека", - добавляет пресс-служба.

К обмену будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен.

"Обмен будет осуществляться с применением фиксированного обменного курса гривны к евро, который будет определять НБУ. Информация об установленном курсе еженедельно будет публиковаться на официальных вебсайтах Банка Латвии, AS "Industra Bank "и AS "Rietumu banka", - добавляет НБУ,