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Беженцы в Латвии смогут обменять наличные гривны на евро: в НБУ раскрыли подробности

Фото: беженцы в Латвии смогут обменять наличные гривны на Евро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 5 сентября, украинские беженцы в Латвии, смогут обменять наличную гривну на евро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Обменные операции можно будет осуществить в отделениях

  • AS "Industra Bank";
  • AS "Rietumu banka".

Банки расположены в шести городах Латвии.

"Обмен наличной гривны на евро возможен в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека", - добавляет пресс-служба.

К обмену будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен.

"Обмен будет осуществляться с применением фиксированного обменного курса гривны к евро, который будет определять НБУ. Информация об установленном курсе еженедельно будет публиковаться на официальных вебсайтах Банка Латвии, AS "Industra Bank "и AS "Rietumu banka", - добавляет НБУ,

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с 25 марта, украинцы, которые находятся в Польше, получили возможность обменивать украинские гривны на польские злотые.

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