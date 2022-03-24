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Беженцы за границей смогут получать социальные выплаты и пенсии, - Лазебная

Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Украинцы, оказавшиеся за границей из-за войны, могут получать пенсии и социальные выплаты. Банковскими картами украинских банков можно свободно пользоваться за рубежом.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сказала в интервью РБК-Украина.

"Все социальные пособия мы продолжаем выплачивать, ими можно пользоваться, независимо от факта выезда за пределы Украины",- сказала она.

Как отметила Лазебная, выплаты будут осуществляться в течение военного положения плюс один месяц после него - без дополнительных обращений человека и подтверждающих документов. При этом банковскими картами украинских банков можно свободно пользоваться за рубежом.

"Более того, нашим людям оказывают беспрецедентную поддержку страны, в которые они выезжают. Временное размещение, питание, проезд, юридическая помощь, право работать, медицинские и образовательные услуги - и это не полный перечень", - добавила министр.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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