Біженці за кордоном зможуть отримувати соціальні виплати та пенсії, - Лазебна

Українці, які опинилися за кордоном через війну, можуть отримувати пенсії та соціальні виплати. Банківськими картками українських банків можна вільно користуватись за кордоном.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна сказала в інтерв'ю РБК-Україна .

"Всі соціальні допомоги ми продовжуємо виплачувати, ними можна користуватись, незалежно від факту виїзду за межі України",- сказала вона.

Як зазначила Лазебна, виплати будуть здійснюватися протягом воєнного стану плюс один місяць після нього - без додаткових звернень людини та підтверджувальних документів. При цьому банківськими картками українських банків можна вільно користуватись за кордоном.

"Більше того, нашим людям надають безпрецедентну підтримку країни, до яких вони виїжджають. Тимчасове розміщення, харчування, проїзд, юридична допомога, право працювати, медичні та освітні послуги - і це не повний перелік", - додала міністр.