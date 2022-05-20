Беженцам из прифронтовых районов помощь выплачивают на вокзалах: как это работает

Как отметили пресс-службе, средства предоставляются людям, которые эвакуируются поездами из мест активных боевых действий, оккупированных, окруженных или заблокированных населенных пунктов.

В рамках проекта люди получают одноразовую мгновенную помощь во время эвакуации в размере 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2000 гривен на каждое другое лицо.

Минсоцполитики финансирует выплату такой помощи за счет средств, поступающих от благотворителей гуманитарный счет, открытый в Национальном банке Украины для помощи пострадавшим от войны.

Средства Минсоцполитики перечисляет Укрпочте, которая обеспечивает выплаты людям сразу после прибытия на безопасные территории. Человеку не нужно никуда обращаться для оформления этой выплаты - информацию для выплат о людях, которые эвакуируются, предоставляют работники Укрзализныци, которые собирают ее непосредственно во время движения эвакуационных поездов.

Напомним, Министерство цифровой трансформации восстановило комплексную услугу для внутренне перемещенных лиц в "Дії". Теперь украинцы снова могут оформить справку внутренне перемещенного лица и социальные выплаты для себя и своих детей онлайн.