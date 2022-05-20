Біженцям з прифронтових районів допомогу виплачують на вокзалах: як це працює

Як зазначили прес-службі, кошти надаються людям, які евакуюються потягами з місць активних бойових дій, окупованих, оточених або заблокованих населених пунктів.

В рамках проекту люди отримують одноразову миттєву допомогу під час евакуації в розмірі 3000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю та 2000 гривень на кожну іншу особу.

Мінсоцполітики фінансує виплату такої допомоги за рахунок коштів, які надходять від благодійників на гуманітарний рахунок, відкритий в Національному банку України для допомоги постраждалим від війни.

Кошти Мінсоцполітики перераховує Укрпошті, яка забезпечує виплати людям одразу після прибуття на безпечні території. Людині не потрібно нікуди звертатись для оформлення цієї виплати - інформацію для виплат про людей, які евакуюються, надають працівники Укрзалізниці, які збирають її безпосередньо під час руху евакуаційних потягів.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації відновило комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб у "Дії". Відтепер українці знову можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи і соціальні виплати для себе та своїх дітей онлайн.