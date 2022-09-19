Бежали пешком. Боевик "ЛДНР" рассказал об отступлении из Харьковской области (перехват)

Боевики так называемых "ЛНР" и "ДНР" были вынуждены отступать из Харьковской области пешком. Хотя оккупационное командование заявляло о вывозе захватчиков с их позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
Захватчик в перехваченном разговоре с девушкой обсуждал ход отступления оккупантов: "- Ты не представляешь, что там было... - Они пешком бежали? - Да".
При этом она отметила, что командование заявляло о вывозе солдат с позиций.
Она также рассказала, что для близких оккупантов создали чат с командованием, в котором можно задавать им вопросы.
Кроме этого, захватчик выразил разочарование состоянием их военной техники.
"Я посмотрел, что такое техника и что с ней случается", - сказал он.
Напомним, российские оккупанты расширяют деятельность так называемых "заградительных отрядов" в Донецкой области. Боевикам запрещают отступать, угрожая расстрелом.
Кроме того, женщины россиян просят мужчин привезти им с войны так называемые "трофеи" из тел убитых украинцев.
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