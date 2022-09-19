RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бігли пішки. Бойовик "ЛДНР" розповів про відступ з Харківської області (перехоплення)

Фото: бойовик "ЛДНР" розповів про відступ з Харківської області пішки (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Бойовики з так званих "ЛНР" та "ДНР" були змушені відступати з Харківської області пішки. Хоча окупаційне командування заявляло про вивезення загарбників з їхніх позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Загарбник у перехопленій розмові з дівчиною обговорював перебіг відступу окупантів: "- Ти не уявляєш, що там було... - Вони пішки бігли? - Так".

При цьому дівчина зазначила, що командування заявляло про вивезення солдатів з позицій.

Вона також розповіла, що для близьких окупантів створили чат з командуванням, у якому можна ставити їм запитання.

Окрім цього, загарбник висловив розчарування щодо стану їхньої війської техніки.

"Я подивився, що таке техніка, і що з нею трапляється", - сказав він.

Нагадаємо, російські окупанти розширюють діяльність так званих "загороджувальних загонів" у Донецькій області. Бойовикам забороняють відступати, погрожуючи розстрілом.

Окрім того, жінки росіян просять чоловіків привезти їм з війни так звані "трофеї" з тіл убитих українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДНРГлавное управление разведки