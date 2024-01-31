Бездіяльність РФ свідчить про брехню Кремля щодо справи Іл-76, - Центр стратегічних комунікацій

Бездіяльність Кремля у справі Іл-76 свідчить про чергову велику брехню. Про це свідчить неготовність російського керівництва видати "тіла загиблих" та повну відсутність доказів своїх тверджень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій.
"Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Росія не виявляла готовності передати Україні тіла військовополонених, які нібито були на борту Іл-76, що розбився 24 січня у бєлгородській області", - пояснюють у повідомленні.
Як зауважують в Центрі, попри гучні заяви, російська сторона досі не надала жодних доказів перебування українських полонених на борту Іл-76 24 січня.
"Відмова російської сторони передати тіла загиблих українців додає сумнівів щодо правдивості заяв Москви", - підкреслюють у ЦСК.
У повідомленні зазначають, що наразі Україна наполягає на міжнародному розслідуванні обставин авіакатастрофи Іл-76 у Бєлгородській області та з’ясуванні долі полонених, з оприлюднених Росією списків.
"Якщо військово-транспортний літак ЗС РФ таки перевозив полонених, то РФ вчергове цинічно використовувала їх як живий щит, що є грубим порушенням міжнародного права", - заявляють в повідомленні.
У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що робота української сторони над продовженням обмінного процесу з РФ триває, незважаючи на всі перешкоди.
24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Як стверджували джерела РБК-Україна, повітряне судно перевозило ракети для ЗРК С-300. Водночас Росія заявляє про те, що у літаку перебували 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючих.
Пізніше в Головному управлінні розвідки підтвердили, що 24 січня повинен був відбутись обмін військовополонених.
За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, немає жодних ознак, які б вказували, що на борту того літака Іл-76 могли бути десятки людей, як стверджує Росія.
За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрія Юсова, Путін як завжди лукавить, коли говорить, що протиповітряна оборона ніколи не збивала літаки Росії.
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