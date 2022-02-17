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Бездарно составленный документ: Зеленский о минских соглашениях

Автор: Сергей Щербина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минские соглашения это бездарно составленный документ. Поскольку он не решает всех вопросов Украины.

Об этом Зеленский рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мы все время говорим, что давайте идти по "Минску". Но он про деоккупацию Донбасса. Он не решает всех наших вопросов. Он вообще говорит о том, что вот Донбасс оккупирован и нам надо его реинтегрировать в Украину. И все участники как бы за. Вопрос в том, как это сделать", - заявил Зеленский.

По его словам, минские соглашения были составлены так, что Украина изначально оказалась в проигрышной позиции.

"Этот документ – минские соглашения – не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно! Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции", - добавил президент.

Он подчеркнул, что история о безопасности Украины может включать большой вопрос реинтеграции Донбасса.

"Мы говорим: ну окей, давайте здесь бодаться. Но есть же все остальное. И что с этим остальным делать? Поэтому большая история о безопасности Украины может включать большой вопрос реинтеграции Донбасса, который решается ключиком под названием "Минск". Никто не против. Но это будет вторично или даже третично", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина может быть готова к предоставлению особого статуса для Донбасса. Но если будет согласована необходимая последовательность реализации минских соглашений.

Кроме того, посольство США в Украине напомнило, что в тексте минских соглашений нет ни слова о предоставлении автономии отдельным районам Донецкой и Луганской областей.

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Владимир ЗеленскийМинские соглашения