Бездарно составленный документ: Зеленский о минских соглашениях

"Мы все время говорим, что давайте идти по "Минску". Но он про деоккупацию Донбасса. Он не решает всех наших вопросов. Он вообще говорит о том, что вот Донбасс оккупирован и нам надо его реинтегрировать в Украину. И все участники как бы за. Вопрос в том, как это сделать", - заявил Зеленский.

По его словам, минские соглашения были составлены так, что Украина изначально оказалась в проигрышной позиции.

"Этот документ – минские соглашения – не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно! Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции", - добавил президент.

Он подчеркнул, что история о безопасности Украины может включать большой вопрос реинтеграции Донбасса.

"Мы говорим: ну окей, давайте здесь бодаться. Но есть же все остальное. И что с этим остальным делать? Поэтому большая история о безопасности Украины может включать большой вопрос реинтеграции Донбасса, который решается ключиком под названием "Минск". Никто не против. Но это будет вторично или даже третично", - добавил Зеленский.