Бездарно составленный документ: Зеленский о минских соглашениях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минские соглашения это бездарно составленный документ. Поскольку он не решает всех вопросов Украины.

"Мы все время говорим, что давайте идти по "Минску". Но он про деоккупацию Донбасса. Он не решает всех наших вопросов. Он вообще говорит о том, что вот Донбасс оккупирован и нам надо его реинтегрировать в Украину. И все участники как бы за. Вопрос в том, как это сделать", - заявил Зеленский.

По его словам, минские соглашения были составлены так, что Украина изначально оказалась в проигрышной позиции.

"Этот документ – минские соглашения – не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно! Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции", - добавил президент.

Он подчеркнул, что история о безопасности Украины может включать большой вопрос реинтеграции Донбасса.

"Мы говорим: ну окей, давайте здесь бодаться. Но есть же все остальное. И что с этим остальным делать? Поэтому большая история о безопасности Украины может включать большой вопрос реинтеграции Донбасса, который решается ключиком под названием "Минск". Никто не против. Но это будет вторично или даже третично", - добавил Зеленский.