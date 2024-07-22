Безбар'єрний Київ. У КМДА розповіли, як зміниться столиця найближчим часом

Через війну в Україні збільшилась кількість людей з інвалідністю. Вже зараз треба думати, як адаптувати громадські місця для людей із особливими потребами.

Як Київ розвиватиме безбар’єрні простори

За словами міської адміністрації, принципи безбар’єрності, зокрема відновлення й розвиток сталої та інклюзивної соціальної інфраструктури й житла обовʼязково враховуються у процесі розробки Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року з продовженням її дії до 2027 року.

"Створення безпечного, комфортного, екологічного та інклюзивного міського середовища з урахуванням потреб різних категорій населення є одним із пріоритетних напрямів для міста", - заявляють у КМДА.

У відомстві повідомили, що найближчі два роки пріоритетними будуть заходи, спрямовані на доступність фізичного простору, зокрема транспортної та житлово-комунальної інфраструктури, а також на підтримку ветеранів.

Які заходи планують у Києві:

програми з пониження бордюрного каменю

встановлення тактильної плитки

облаштування світлофорних об’єктів із відповідним звуковим супроводом та дублюючих наземних переходів з урахуванням принципів безбар’єрності

забезпечення доступності для маломобільних груп населення станцій метрополітену тощо

велика увага приділятиметься облаштуванню вхідних груп до житлових будинків

У Києві планують понизити бордюрний камінь (фото: Freepik)

Що зміниться вже цього року

"Районні державні адміністрації Києва затвердили адресні переліки житлових будинків, де у 2024 році заплановано встановити пандуси або електропідйомники. Роботи виконуватимуть відповідно до адресних переліків, які затвердили РДА на 2024 рік. Загалом облаштувати пандуси, а в деяких випадках - електропідйомники, планують у понад 390 будинках", - повідомляє начальниця відділу інформаційного забезпечення та комунікації Оксана Хижняк.

До кінця 2024 року планують зробити:

20 інклюзивних підходів від маршрутів громадського транспорту до соціально важливих об'єктів

облаштувати інклюзивні перехрестя, облаштувати низку наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем та тактильною навігацією тощо

виконати 509 понижень бортового каменя на 256 пішохідних переходах (зараз реалізовано майже половину із запланованих робіт)

на вулично-дорожній мережі столиці планують побудувати 9 і реконструювати 4 світлофорних об’єкти з дотриманням принципів безбар’єрності

на 40 світлофорних об’єктах встановлять пристрої звукового супроводу

Визначені соціально важливі об’єкти погоджені з районними державними адміністраціями та організаціями, що опікуються людьми з інвалідністю.

КП "Центр організації дорожнього руху" проектує схеми організації дорожнього руху з урахуванням доступності вуличної інфраструктури для кожної людини незалежно від рівня її мобільності. Для зручності маломобільних груп населення, людей на кріслах колісних чи з дитячими візочками підземні переходи дублюють наземними, де це дозволяють державні стандарти та будівельні норми.

"З початку 2024 року вже облаштували два регульовані наземні пішохідні переходи, що дублюють підземні. У планах реалізувати ще шість", - кажуть у КМДА.

У Києві у певних місцях підземні переходи дублюватимуть наземними (фото: Freepik)

У медзакладах столиці продовжують впроваджувати принципи безбар’єрності для рівного доступу до медичних послуг усіх містян. Йдеться, зокрема, про фізичну, лікувально-діагностичну, економічну доступність, доступність до послуг з реабілітації, ментального здоров’я, паліативної допомоги та до інформації.

"У процесі модернізації міських просторів, зокрема парків та скверів, Київ залучатиме провідних спеціалістів із питань безбар’єрності. Було підписано відповідний меморандум про взаєморозуміння між Департаментом захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА та Superhumans Center", - додає Хижняк.

Туристичне середовище стане безбар'єрним

Фахівці Управління туризму та промоцій КМДА у співпраці з експертами розробили План створення безбар’єрного туристичного середовища у столиці. Він передбачає створення бази даних про доступність закладів розміщення та громадського харчування, культурно-мистецьких закладів, ТРЦ та інших туристично привабливих об’єктів. Це дасть змогу швидко орієнтуватися, які заклади зробили свій простір безбарʼєрним.

До Плану включили проведення безоплатних соціальних екскурсій і лекторіїв з урахуванням потреб людей з інвалідністю, а також відповідних тренінгів для представників сфери гостинності тощо.

"З березня 2024 року Управління туризму та промоцій КМДА систематично проводить безоплатні екскурсії, розроблені для людей із порушеннями слуху та зору, а також для маломобільних груп населення. Такі заходи є не тільки пізнавальними, але мають і реабілітаційний характер. Зараз створено вже три інклюзивних маршрути та планується збільшити їхню кількість", - говорить Хижняк.

У Києві заплановано ряд заходів для урахування потреб маломобільних містян (фото: Freepik)