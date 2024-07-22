Безбарьерный Киев. В КГГА рассказали, как изменится столица в ближайшее время

Из-за войны в Украине увеличилось количество людей с инвалидностью. Уже сейчас следует думать, как адаптировать общественные места для людей с особыми потребностями.

Как Киев будет развивать безбарьерные просторы

По словам городской администрации, принципы безбарьерности, в частности, восстановление и развитие устойчивой и инклюзивной социальной инфраструктуры и жилья обязательно учитываются в процессе разработки Стратегии развития города Киева до 2025 года с продолжением ее действия до 2027 года.

"Создание безопасной, комфортной, экологической и инклюзивной городской среды с учетом потребностей разных категорий населения является одним из приоритетных направлений для города", - заявляют в КГГА.

В ведомстве сообщили, что в ближайшие два года приоритетными будут мероприятия, направленные на доступность физического пространства, в частности транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также на поддержку ветеранов.

Какие мероприятия планируют в Киеве:

программы по снижению бордюрного камня

установка тактильной плитки

устройство светофорных объектов с соответствующим звуковым сопровождением и дублирующих наземных переходов с учетом принципов безбарьерности

обеспечение доступности для маломобильных групп населения станций метрополитена и т. п.

большое внимание будет уделяться обустройству входных групп в жилые дома

В Киеве планируют снизить бордюрный камень (фото: Freepik)

Что изменится уже в этом году

"Районные государственные администрации Киева утвердили адресные перечни жилых домов, где в 2024 году запланировано установить пандусы или электроподъемники. Работы будут выполняться в соответствии с адресными перечнями, которые утвердили РГА на 2024 год. В целом обустроить пандусы, а в некоторых случаях - электроподъемники, планируют 390 домах", - сообщает начальница отдела информационного обеспечения и коммуникации Оксана Хижняк.

До конца 2024 года планируется сделать:

20 инклюзивных подходов от маршрутов общественного транспорта к социально важным объектам

обустроить инклюзивный перекресток, обустроить ряд наземных пешеходных переходов заниженным бортовым камнем и тактильной навигацией и т. п.

выполнить 509 понижений бортового камня на 256 пешеходных переходах (сейчас реализована почти половина из запланированных работ)

на улично-дорожной сети столицы планируют построить 9 и реконструировать 4 светофорных объекта с соблюдением принципов безбарьерности

на 40 светофорных объектах установят устройства звукового сопровождения

Определенные социально важные объекты согласованы с районными государственными администрациями и организациями, которые занимаются людьми с инвалидностью.

КП "Центр организации дорожного движения" проектирует схемы организации дорожного движения с учетом доступности уличной инфраструктуры для каждого человека, независимо от уровня его мобильности. Для удобства маломобильных групп населения, людей на колесных креслах или с детскими колясками подземные переходы дублируют наземными, где это позволяют государственные стандарты и строительные нормы.

"С начала 2024 года уже обустроили два регулируемых наземных пешеходных перехода, которые дублируют подземные. В планах реализовать еще шесть", - говорит Хижняк.

В Киеве в определенных местах подземные переходы будут дублировать наземными (фото: Freepik)

В медучреждениях столицы продолжают внедрять принципы безбарьерности для равного доступа к медицинским услугам всех горожан. Речь идет о физической, лечебно-диагностической, экономической доступности, доступности к услугам по реабилитации, ментальному здоровью, паллиативной помощи и информации.

"В процессе модернизации городских пространств, в частности парков и скверов, Киев будет привлекать ведущих специалистов по безбарьерности. Был подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании между Департаментом защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА и Superhumans Center", - добавляет Хижняк.

Туристическая среда станет безбарьерной

Специалисты Управления туризма и продвижения КГГА в сотрудничестве с экспертами разработали План создания безбарьерной туристической среды в столице. Он предусматривает создание базы данных о доступности заведений размещения и общественного питания, культурных заведений, ТРЦ и других туристически привлекательных объектов. Это позволит быстро ориентироваться, какие заведения сделали свое пространство безбарьерным.

В План включили проведение бесплатных социальных экскурсий и лекторов с учетом потребностей людей с инвалидностью, а также соответствующих тренингов для представителей сферы гостеприимства.

"С марта 2024 года Управление туризма и продвижений КГГА систематически проводит бесплатные экскурсии, разработанные для людей с нарушениями слуха и зрения, а также для маломобильных групп населения. Такие мероприятия не только познавательны, но носят и реабилитационный характер. Сейчас создано уже три инклюзивных маршрута и планируется увеличить их количество", - говорит Хижняк.

В Киеве запланирован ряд мер для учета потребностей маломобильных горожан (фото: Freepik)