"Цього недостатньо": в ОП озвучили три вимоги до військової допомоги від ЄС
Україна хоче, щоб партнери у ЄС передавали військову допомогу значно швидше та без зайвої бюрократії, без додаткових умов.
Про це заступник голови Офісу президента Ігор Жовква розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Відповідаючи на питання журналіста стосовно того, чого Україні не вистачає від союзників, Жовква зазначив, що це і гроші, і політична воля, і просто фізичний брак виробничих можливостей.
"Візьмемо гроші. Ми вдячні за кредит ЄС в 90 млрд євро на два роки, і вдячні, що 60 млрд євро підуть саме на військові потреби України. Чи достатньо це? Ні, не достатньо. Ми хотіли більших обсягів, хотіли трошки іншу модель", - заявив Жовква.
Він також підкреслив, що вже обговорив з Європейською службою зовнішніх дій, яка відповідає за військову складову кредиту, яким саме чином будуть розподіляти ці кошти.
"Хочемо, щоб це було швидше. Хочемо, щоб не було ніяких додаткових умов на виділення коштів на військову допомогу. І хочемо, щоб це було без зайвої бюрократії", - додав заступник голови Офісу президента.
Жовква також підкреслив, що, в свою чергу, Україна у підтримці військової допомоги має працювати чітко, надаючи партнерам свої плани та свої потреби.
Військова допомога Україні від країн ЄС
Раніше повідомлялось, що Європа у 2025 році на 67% збільшила військову допомогу Україні, фактично замінивши підтримку від США, яка обвалилася на 99%.
Цікаво, що країни Північної Європи (Норвегія, Данія, Швеція) виявилися найвідданішими – вони віддають на зброю для ЗСУ понад 0,6% свого ВВП. Водночас частка Східної та Південної Європи у військових поставках суттєво скоротилася.
Одним із важливих інструментів стало впровадження механізму PURL (Prioritized Ukraine Requirement List), через який близько 75% ракет для систем Patriot та майже 90% боєприпасів для інших систем ППО були профінансовані європейськими партнерами у 2025 році.