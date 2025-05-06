"Без США виграли б інші": Трамп приписав Америці перемогу у Другій світовій

Президент Дональд Трамп заявив, що перемога у Другій світовій війні була досягнута тільки завдяки США. В іншому випадку, результат був би іншим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

"Ми виграли дві світові війни, але ніколи не приписували собі це - всі інші це роблять! У всьому світі союзники святкують нашу Перемогу у Другій світовій війні. Єдина країна, яка не святкує - це Сполучені Штати Америки, і ця перемога була досягнута тільки завдяки нам", - пише Трамп.

Він підкреслив, що без США перемогу б здобули інші і нинішній світ був би іншим. Також глава Білого дому анонсував, що оголошує національне свято.

"Без Сполучених Штатів війну виграли б інші країни, і світ був би зовсім іншим. Тому я оголошую національне свято на честь перемоги в Першій світовій війні, перемир'я в якій було підписано 11 листопада 1918 року, і у Другій світовій війні, перемогу в якій було здобуто 8 травня 1945 року", - заявив глава Білого дому.

Трамп додав, що країну не будуть "закривати" на ці два дні, оскільки в Америці і так уже занадто багато вихідних. Замість цього американці працюватимуть, як і раніше.

"(Для свят і вихідних - ред.) у році не вистачає днів. Ми були робочими тоді, і ми робочі зараз", - резюмував він.