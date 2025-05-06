"Без США выиграли бы другие": Трамп приписал Америке победу во Второй мировой

Президент Дональд Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне была достигнута только благодаря США. В ином случае, исход был бы другим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

"Мы выиграли две мировые войны, но никогда не приписывали себе это - все остальные это делают! Во всем мире союзники празднуют нашу Победу во Второй мировой войне. Единственная страна, которая не празднует - это Соединенные Штаты Америки, и эта победа была достигнута только благодаря нам", - пишет Трамп.

Он подчеркнул, что без США победу бы другие и нынешний мир был бы иным. Также глава Белого дома анонсировал, что объявляет национальный праздник.

"Без Соединенных Штатов войну выиграли бы другие страны, и мир был бы совсем другим. Поэтому я объявляю национальный праздник в честь победы в Первой мировой войне, перемирие в которой было подписано 11 ноября 1918 года, и во Второй мировой войне, победа в которой была одержана 8 мая 1945 года", - заявил глава Белого дома.

Трамп добавил, что страну не будут "закрывать" на эти два дня, поскольку в Америке и так уже слишком много выходных. Вместо этого американцы будут работать, как и раньше.

"(Для праздников и выходных - ред.) в году не хватает дней. Мы были рабочими тогда, и мы рабочие сейчас", - резюмировал он.