"Без кота і без колиски": чому в Україні відмовляють в оренді сім’ям із дітьми та тваринами

Що кажуть власники житла

Головними критеріями при виборі орендаря залишаються фінансова спроможність (59,7%), наявність тварин (59,1%) та малі діти (42,6%). При цьому на оренду людям із тваринами погоджуються лише 53,4% власників.

Понад 77% орендодавців мали досвід здачі житла власникам тварин, але позитивним його назвали трохи більше половини. Найчастіші причини відмов - побоювання щодо пошкодження майна (80%) та неприємного запаху (64%).

До сімей із дітьми власники ставляться лояльніше: понад 71% готові здавати їм житло, а 72% мають позитивний досвід. Основні проблеми, з якими стикалися, - пошкодження майна (85%) та скарги сусідів (21,4%).

Як це виглядає для орендарів

Серед орендарів із тваринами 55% вважають пошук житла дуже складним, ще третина - скоріше складним. Найчастіше вони стикаються з відмовами (78,3%), вищою орендною платою (56,3%) та підвищеною увагою до стану квартири (30,8%).

Батьки малих дітей мають трохи кращу ситуацію, але теж із перешкодами: 56% стикалися з відмовами, 44,6% - із підвищеною платою, а 35,8% - із пильнішим контролем з боку орендодавця.

Інші фактори

На рішення власників також впливають наявність роботи (41,3%), сімейний стан (36%), статус внутрішньо переміщеної особи (23,8%), а іноді навіть політичні погляди чи ставлення до війни. Деякі орендарі повідомляють про упереджене ставлення до військових та переселенців із Донбасу.

OLX Нерухомість закликає орендодавців бути гнучкішими, укладати письмові договори з чіткими умовами та фіксувати стан житла під час передачі. Орендарям рекомендують перевіряти документи власника, уважно читати умови договору та фіксувати стан квартири при заселенні.