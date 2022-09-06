Снова "без интриги" и 0 для "Шахтера". Суперкомпьютер выбрал фаворитов Лиги чемпионов

Премьерный игровой день основной сетки Кубка чемпионов начнется 6 сентября в 19.45. В двух стартовых поединках "Боруссия" из Дортмунда встретится с "Копенгагеном", а загребское "Динамо" примет "Челси".

Gracenote назвал главных фаворитов Лиги чемпионов. 21% искусственный интеллект отдал действующему победителю – мадридскому "Реалу". Шансы финалиста предыдущего сезона – английского "Ливерпуля" – немного ниже (20%). Замкнул тройку претендентов еще один представитель АПЛ – "Манчестер Сити" (19%).

У четверти всех команд-участниц вообще нет шансов на победу в турнире. Среди них и донецкий "Шахтер", который во вторник встретится с РБ "Лейпциг" в Германии. Вместе с "горняками" 0% шансов у еще одного представителя группы F – шотландского "Селтика".

Финал Лиги чемпионов 2022/23 состоится 10 июня в Стамбуле. Решающий поединок примет Олимпийский стадион Ататюрка.