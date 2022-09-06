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Знову "без інтриги" та 0 для "Шахтаря". Суперкомп'ютер обрав фаворитів Ліги чемпіонів

Фото: "Реал" і "Шахтар" опинилися на різних полюсах прогнозу (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Головних претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів 2022/23 перед стартом групового етапу визначив суперкомп'ютер Gracenote.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euro Club Index.

Прем'єрний ігровий день основної сітки Кубка чемпіонів розпочнеться 6 вересня о 19:45. У стартових двох поєдинках "Боруссія" з Дортмунда зустрінеться з "Копенгагеном", а загребське "Динамо" прийме "Челсі".

Натомість Gracenote назвав головних фаворитів Ліги чемпіонів. 21% штучний інтелект віддав чинному переможцю – мадридському "Реалу". Шанси фіналіста попереднього сезону – англійського "Ліверпуля" – трохи нижчі (20%). Замкнув трійку претендентів ще один представник АПЛ – "Манчестер Сіті" (19%).

Чверть усіх команд-учасниць взагалі не має шансів на перемогу в турнірі. Серед них, і донецький "Шахтар", який у вівторок зустрінеться з РБ "Лейпциг" у Німеччині. Разом із "гірниками" 0% шансів у ще одного представника групи F – шотландського "Селтіка".

Фінал Ліги чемпіонів 2022/23 відбудеться 10 червня в Стамбулі. Вирішальний поєдинок прийме Олімпійський стадіон Ататюрка.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку РБ "Лейпциг" і "Шахтаря" на старті Ліги чемпіонів 2022/23.

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