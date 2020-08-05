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У Бейруті через вибух будинки залишили понад 300 тисяч осіб

Бейрут, Середа 05 серпня 2020 15:21
У Бейруті через вибух будинки залишили понад 300 тисяч осіб
Фото: наслідки вибуху в Бейруті (alarabiya.net)
Автор: Андрій Козловський

Наразі влада працює над тим, щоб надати постраждалим житло, їжу і воду

Потужний вибух, який стався вчора в Бейруті (Ливан), зруйнував і пошкодив значну частину будинків столиці. Внаслідок чого свої домівки змушені були покинути 300 тисяч місцевих жителів.

Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомляється, ударна хвиля відчувалася на відстані до 20 км від епіцентру вибуху. Вона обрушила та знищила будівлі, житлові будинки і офіси. Губернатор міста Марван Аббуд заявив, що наразі влада працює над тим, щоб надати постраждалим житло, їжу і воду.

За попередньою інформацією вибух стався через зварювальні роботи на одному зі складів порту, де здетонувало 2750 тонн конфіскованої аміачної селітри.

Нагадаємо, у Бейруті в результаті вибуху загинули щонайменше 100 осіб, а збиток від наслідків вибуху посилюється поширенням коронавірусу.

Відзначимо, поки немає інформації про постраждалих українців в результаті вибуху в Бейруті.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що два судна з України могли постраждати в результаті вибуху.

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