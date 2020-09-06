В Бейруте прекратили поиски в надежде найти выживших после взрыва

Спасатели прекратили поисковую операцию после взрыва в порту Бейрута. Ее возобновили ранее в надежде найти выживших.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Сенсор команды специалистов из Чили на этой недели показал возможное присутствие людей под завалами в одном из пострадавших районов города. Поиски были возобновлены.

Но впоследствии члены поисковой группы пришли к выводу, что датчик, скорей всего, просто зафиксировал сердечный ритм одного из них.

"О большем говорить не стоит. Нет там ни выживших, ни мёртвых", - заявил руководитель гражданской обороны Ливана Абу Мусса.

Напомним, мощнейший взрыв в Бейруте произошел 4 августа 2020 года в районе морского порта, в результате погибли около 220 человек, из них один гражданин Украины. Более сотни человек считаются пропавшими без вести, еще более 6 тысяч пострадали.

Взрыв произошел во время сварочных работ на одном из складов, где находилось 2700 тонн конфискованной селитры; как оказалось, селитра была конфискована в 2014 году у российского бизнесмена.

Из-за взрыва в Бейруте без жилья остались более 300 тысяч жителей.