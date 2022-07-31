В Бейруте обрушилась часть элеватора, поврежденная взрывом в 2020 году
В порту столицы Ливана обрушилась часть зернохранилища, которая находилась в аварийном состоянии из-за произошедшего в 2020 году взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Жители Бейрута утверждают, что северная часть элеватора рухнула после того, как прозвучал звук, похожий на взрыв.
До инцидента в порту несколько недель продолжался пожар. Огонь вспыхнул из-за брожения зерна в жаркую погоду. Пожарные Бейрута не смогли справиться с пожаром, поэтому огонь продолжал тлеть.
Стоит напомнить, что силосные зернохранилища были повреждены в августе 2020 года, когда в порту Бейрута прогремели мощные взрывы. Тогда там сдетонировали 2750 тонн аммиачной селитры.
В результате происшествия в столице Ливана погибли не менее 280 человек, еще свыше 6 тысяч получили ранения.
Watch: A section of #Beirut's massive port grain silos, shredded in the 2020 explosion, collapses in a huge cloud of dust after a weekslong fire. #Lebanonhttps://t.co/76Pru8bC3D pic.twitter.com/tZsOCyYwiE— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 31, 2022
After two years (minus 4 days) of neglect and mismanagement, a block of the destroyed grain silos has collapsed sending dust and particles of decaying grain into the air. pic.twitter.com/v78zichg3U— Beirut.com (@BeirutCityGuide) July 31, 2022
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