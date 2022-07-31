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В Бейруте обрушилась часть элеватора, поврежденная взрывом в 2020 году

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Бейрут, Воскресенье 31 июля 2022 19:27
В Бейруте обрушилась часть элеватора, поврежденная взрывом в 2020 году Фото: в порту Бейрута обрушилась часть поврежденного элеватора (twitter.com/Reuters)
Автор: Наталья Юрченко

В порту столицы Ливана обрушилась часть зернохранилища, которая находилась в аварийном состоянии из-за произошедшего в 2020 году взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Жители Бейрута утверждают, что северная часть элеватора рухнула после того, как прозвучал звук, похожий на взрыв.

До инцидента в порту несколько недель продолжался пожар. Огонь вспыхнул из-за брожения зерна в жаркую погоду. Пожарные Бейрута не смогли справиться с пожаром, поэтому огонь продолжал тлеть.

Стоит напомнить, что силосные зернохранилища были повреждены в августе 2020 года, когда в порту Бейрута прогремели мощные взрывы. Тогда там сдетонировали 2750 тонн аммиачной селитры.

В результате происшествия в столице Ливана погибли не менее 280 человек, еще свыше 6 тысяч получили ранения.

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