У Бейруті обвалилася частина елеватора, пошкоджена вибухом у 2020 році
У порту столиці Лівану обвалилася частина зерносховища, яка знаходилася в аварійному стані через вибух, що стався у 2020 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Жителі Бейрута стверджують, що північна частина елеватора впала після того, як пролунав звук, схожий на вибух.
До інциденту в порту кілька тижнів продовжувалася пожежа. Вогонь спалахнув через бродіння зерна в спекотну погоду. Пожежники Бейрута не змогли впоратися з пожежею, тому вогонь продовжував тліти.
Варто нагадати, що силосні зерносховища були пошкоджені в серпні 2020 року, коли в порту Бейрута прогриміли потужні вибухи. Тоді там здетонували 2750 тонн аміачної селітри.
В результаті події в столиці Лівану загинули не менше 280 осіб, ще понад 6 тисяч отримали поранення.
Watch: A section of #Beirut's massive port grain silos, shredded in the 2020 explosion, collapses in a huge cloud of dust after a weekslong fire. #Lebanonhttps://t.co/76Pru8bC3D pic.twitter.com/tZsOCyYwiE— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 31, 2022
After two years (minus 4 days) of neglect and mismanagement, a block of the destroyed grain silos has collapsed sending dust and particles of decaying grain into the air. pic.twitter.com/v78zichg3U— Beirut.com (@BeirutCityGuide) July 31, 2022
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