У Бейруті обвалилася частина елеватора, пошкоджена вибухом у 2020 році

Жителі Бейрута стверджують, що північна частина елеватора впала після того, як пролунав звук, схожий на вибух.

До інциденту в порту кілька тижнів продовжувалася пожежа. Вогонь спалахнув через бродіння зерна в спекотну погоду. Пожежники Бейрута не змогли впоратися з пожежею, тому вогонь продовжував тліти.

Варто нагадати, що силосні зерносховища були пошкоджені в серпні 2020 року, коли в порту Бейрута прогриміли потужні вибухи. Тоді там здетонували 2750 тонн аміачної селітри.

В результаті події в столиці Лівану загинули не менше 280 осіб, ще понад 6 тисяч отримали поранення.

Watch: A section of #Beirut 's massive port grain silos, shredded in the 2020 explosion, collapses in a huge cloud of dust after a weekslong fire. #Lebanon https://t.co/76Pru8bC3D pic.twitter.com/tZsOCyYwiE

After two years (minus 4 days) of neglect and mismanagement, a block of the destroyed grain silos has collapsed sending dust and particles of decaying grain into the air. pic.twitter.com/v78zichg3U