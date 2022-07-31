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У Бейруті обвалилася частина елеватора, пошкоджена вибухом у 2020 році

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Бейрут, Неділя 31 липня 2022 19:27
У Бейруті обвалилася частина елеватора, пошкоджена вибухом у 2020 році Фото: у порту Бейрута обвалилася частина пошкодженого елеватора (twitter.com/Reuters)
Автор: Наталія Юрченко

У порту столиці Лівану обвалилася частина зерносховища, яка знаходилася в аварійному стані через вибух, що стався у 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Жителі Бейрута стверджують, що північна частина елеватора впала після того, як пролунав звук, схожий на вибух.

До інциденту в порту кілька тижнів продовжувалася пожежа. Вогонь спалахнув через бродіння зерна в спекотну погоду. Пожежники Бейрута не змогли впоратися з пожежею, тому вогонь продовжував тліти.

Варто нагадати, що силосні зерносховища були пошкоджені в серпні 2020 року, коли в порту Бейрута прогриміли потужні вибухи. Тоді там здетонували 2750 тонн аміачної селітри.

В результаті події в столиці Лівану загинули не менше 280 осіб, ще понад 6 тисяч отримали поранення.

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