В Бейруте демонстранты попытались поджечь здание парламента

Протестующие в центре Бейрута продолжают устраивать беспорядки в ходе акций протеста. Некоторые активисты пытаются поджечь здание парламента.

Об этом сообщает Global News.

Протестующие нападают на военные позиции. Силовики же применяют газ и стреляют резиновыми пулями. В центре города дымовая завеса от пожаров.

Между тем ливанская полиция после прибытия дополнительных сил армии уже вытеснила демонстрантов от здания правительства в Бейруте.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута произошли мощные взрывы. По предварительной информации, взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые шесть лет хранились в порту без соблюдения мер безопасности.

Недовольные действиями властей ливанцы вышли на улицы 7 августа; протестующие обвиняли правительство в халатности, которая привела к взрыву в порту и ряду других последствий.

В ходе антиправительственных выступлений в субботу в столице Ливана пострадали 728 человек, погиб полицейский.