В Бейруте на акции протеста произошла стрельба. Украинцев среди жертв нет, - МИД

"Следим за ситуацией в Бейруте. Граждан Украины среди пострадавших пока нет", - написал Николенко в Twitter.

Представитель МИД добавил, что посольство Украины открыло круглосуточную горячую линию для оказания помощи украинцам: +961 5921 668.

Напомним, сегодня, 14 октября, в Бейруте неизвестные открыли огонь на акции протеста. Ее участники требовали отставки судьи, который ведет расследование взрыва в порту в августе 2020 года.

По данным CNN, в результате стрельбы погибло по меньшей мере 6 человек и более 30 получили ранения. Издание отмечает, что стрельбу по протестующим вели снайперы с крыш и боевики на улицах. Для наведения порядка в столицу Ливана введены войска и бронетехника.