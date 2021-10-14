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В Бейруте на акции протеста произошла стрельба. Украинцев среди жертв нет, - МИД

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинцев среди погибших и раненых в результате произошедшей в Бейруте стрельбы нет. Посольство Украины в Ливане открыло круглосуточную горячую линию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Следим за ситуацией в Бейруте. Граждан Украины среди пострадавших пока нет", - написал Николенко в Twitter.

Представитель МИД добавил, что посольство Украины открыло круглосуточную горячую линию для оказания помощи украинцам: +961 5921 668.

Напомним, сегодня, 14 октября, в Бейруте неизвестные открыли огонь на акции протеста. Ее участники требовали отставки судьи, который ведет расследование взрыва в порту в августе 2020 года.

По данным CNN, в результате стрельбы погибло по меньшей мере 6 человек и более 30 получили ранения. Издание отмечает, что стрельбу по протестующим вели снайперы с крыш и боевики на улицах. Для наведения порядка в столицу Ливана введены войска и бронетехника.

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МИД УкраиныЛиванБейрут