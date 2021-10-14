У Бейруті на акції протесту сталася стрілянина. Українців серед жертв немає, - МЗС

"Стежимо за ситуацією в Бейруті. Громадян України серед постраждалих поки немає", - написав Ніколенко в Twitter.

Представник МЗС додав, що посольство України відкрило цілодобову гарячу лінію для надання допомоги українцям: +961 5921 668.

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, в Бейруті невідомі відкрили вогонь на акції протесту. Її учасники вимагали відставки судді, який веде розслідування вибуху в порту в серпні 2020 року.

За даними CNN, в результаті стрілянини загинуло щонайменше 6 осіб і більше 30 отримали поранення. Видання зазначає, що стрілянину по протестуючих вели снайпери з дахів і бойовики на вулицях. Для наведення порядку в столицю Лівану введені війська і бронетехніка.