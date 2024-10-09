"Байкер" на пенсії. У Черкаській області чоловік отримав перші водійські права у 70 років

Як повідомляється, на своє 70-річчя Станіслав Миколайович з міста Сміли отримав у подарунок від дітей новенький мотоцикл "Мустанг" і записався в автошколу. Теоретичний та практичний іспити чоловік склав з першого разу.

"Дружина телефонує, переживає, коли приїду? Не дочекається вже, щоб покатав на мотоциклі. Сміється… Тепер будемо удвох на дачу їздити, не підлаштовуючись під громадський транспорт", - розповів чоловік під час отримання посвідчення водія.

У сервісному центрі зазначають, що вік не є перешкодою для отримання водійських прав. Разом з тим, є кілька причин, через які документ все ж отримати неможливо: медична комісія, яка може не дозволити вам сісти за кермо через певні обмеження, і ваші власні сумніви щодо здатності навчитися керувати.

Також на сайті МВС України нагадують, що право керування транспортним засобом класу А можуть мати особи віком від 16 років. Щоб отримати водійські права, необхідно скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Його можна підготувати самостійно або в акредитованому навчальному закладі. Після успішної здачі іспиту майбутній водій пройде практику в автошколі та складе практичний іспит у Сервісному центрі МВС.