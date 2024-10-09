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"Байкер" на пенсії. У Черкаській області чоловік отримав перші водійські права у 70 років

Фото: у Черкаській області чоловік отримав права в 70 років (facebook.com/hsc.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Черкаській області чоловік отримав водійське посвідчення у 71 рік. Пенсіонер отримав документ категорії А, щоб керувати мотоциклом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сервісний центр МВС України.

Як повідомляється, на своє 70-річчя Станіслав Миколайович з міста Сміли отримав у подарунок від дітей новенький мотоцикл "Мустанг" і записався в автошколу. Теоретичний та практичний іспити чоловік склав з першого разу.

"Дружина телефонує, переживає, коли приїду? Не дочекається вже, щоб покатав на мотоциклі. Сміється… Тепер будемо удвох на дачу їздити, не підлаштовуючись під громадський транспорт", - розповів чоловік під час отримання посвідчення водія.

У сервісному центрі зазначають, що вік не є перешкодою для отримання водійських прав. Разом з тим, є кілька причин, через які документ все ж отримати неможливо: медична комісія, яка може не дозволити вам сісти за кермо через певні обмеження, і ваші власні сумніви щодо здатності навчитися керувати.

Також на сайті МВС України нагадують, що право керування транспортним засобом класу А можуть мати особи віком від 16 років. Щоб отримати водійські права, необхідно скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Його можна підготувати самостійно або в акредитованому навчальному закладі. Після успішної здачі іспиту майбутній водій пройде практику в автошколі та складе практичний іспит у Сервісному центрі МВС.

 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні на час війни змінили правила щодо водійських посвідчень. Так, наразі власники прав категорії В можуть водити вантажівки. Раніше для цього потрібно було відкривати окрему категорію.

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ЧеркасиВодійське посвідчення