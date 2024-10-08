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На час війни в Україні змінено важливе правило щодо водійських посвідчень: про що мова

Вівторок 08 жовтня 2024 20:57
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На час війни в Україні змінено важливе правило щодо водійських посвідчень: про що мова Фото: водій вантажівки (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Чи може водій, який має категорію В, сісти за руль вантажівки в умовах військового стану в Україні? Наразі в Україні це дозволено, однак є деякі нюанси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Там нагадали, що це питання регулює постанова Кабміну № 348. Деякі звичайні правила були змінені через необхідність оперативно забезпечувати військових, а також тил.

Відомо, що відповідна Постанова діє з 22 березня 2022 року. Вона дозволяє громадянам керувати вантажівками з посвідченням водія категорії В.

Водії з категорією В, в мирний час можуть керувати лише легковими автомобілями до 3,5 тонн. Наразі сідати за кермо вантажівок категорії С і С1 таким водіям в Україні дозволяється, однак після завершення війни вони повинні будуть отримати посвідчення з відповідною категорією для подальшого керування вантажівками.

Зазначається, що процес отримання категорії С включає складання теоретичного іспиту, підготовку в автошколі, та складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС.

Про алгоритм відкриття категорій С та С1 за наявності посвідчення водія категорії В можна дізнатися за посиланням.

Також у Головному сервісному центрі МВС повідомили, що відповідні консультації можна отримати на офіційних сторінках у Фейсбук та Інстаграм або за телефоном (044) 290-19-88.

Нагадаємо, що в Україні готують зміни до правил видачі посвідчення водія, а також реєстрації авто.

Також раніше ми розповідали про те, чим старі водійські посвідчення відрізняються від нових.

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Водійське посвідчення Водії
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