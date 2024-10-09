"Байкер" на пенсии. В Черкасской области мужчина получил первые водительские права в 70 лет

Как сообщается, на свое 70-летие Станислав Николаевич из Смелы получил в подарок от детей новенький мотоцикл "Мустанг" и записался в автошколу. Теоретический и практический экзамены мужчина сдал с первого раза.

"Жена звонит по телефону, переживает, когда приеду? Не дождется уже, чтобы покатал на мотоцикле. Смеется… Теперь будем вдвоем на дачу ездить, не подстраиваясь под общественный транспорт", - рассказал мужчина во время получения водительского удостоверения.

В сервисном центре отмечают, что возраст не препятствует получению водительских прав. Вместе с тем, есть несколько причин, по которым документ все же получить невозможно: медицинская комиссия, которая может не позволить вам сесть за руль из-за определенных ограничений, и ваши собственные сомнения в способности научиться управлять.

Также на сайте МВД Украины напоминают, что право управления транспортным средством класса А могут иметь лица от 16 лет. Чтобы получить водительские права, необходимо сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. Его можно подготовить самостоятельно или в аккредитованном учебном заведении. После успешной сдачи экзамена будущий водитель пройдет практику в автошколе и сдаст практический экзамен в Сервисном центре МВД.