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Бетонна плита вбила рятувальника у Запоріжжі, коли він розгрібав завали після атаки РФ

02:30 14.11.2026 Сб
1 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: працівник ДСНС (ДСНС України)

У Запоріжжі під час ліквідації наслідків російського обстрілу загинув співробітник рятувальної служби "Кобра". На чоловіка впала бетонна плита, коли він розбирав завали пошкодженого житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна.

За його словами, трагедія сталася під час аварійно-рятувальних робіт на місці російського удару.

"На співробітника рятувальної служби "Кобра", який працював на місці руйнувань, впала бетонна плита. На жаль, рятувальник загинув", - повідомив Семікін.

Він висловив співчуття рідним, близьким і колегам загиблого.

Що відомо про атаку на Запоріжжя

У п'ятницю, 13 листопада, російські війська атакували Запоріжжя. Зокрема, під удар потрапили житлові будинки в Космічному районі міста.

За даними місцевої влади, внаслідок атаки були пошкоджені дві багатоповерхівки. В одній із них руйнувань зазнали квартири на кількох поверхах, виникли пожежі. Також загорілися автомобілі у дворі.

Внаслідок удару по житловій забудові постраждали щонайменше 50 людей, серед них восьмеро дітей.

Крім того, раніше того ж дня російські війська атакували приватний сектор Запоріжжя та промисловий об'єкт. Унаслідок ударів також були загиблі.

Ще ми писали, як Росія атакувала Запоріжжя дронами - постраждали мати та 10-річний син.

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