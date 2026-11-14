Бетонна плита вбила рятувальника у Запоріжжі, коли він розгрібав завали після атаки РФ

Крім того, раніше того ж дня російські війська атакували приватний сектор Запоріжжя та промисловий об'єкт. Унаслідок ударів також були загиблі.

Ще ми писали, як Росія атакувала Запоріжжя дронами - постраждали мати та 10-річний син.