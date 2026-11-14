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Бетонная плита убила спасателя в Запорожье, когда он разгребал завалы после атаки РФ

02:30 14.11.2026 Сб
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: работник ГСЧС (ГСЧС Украины)

В Запорожье во время ликвидации последствий российских обстрелов погиб сотрудник спасательной службы "Кобра". На мужчину упала бетонная плита, когда он разбирал завалы поврежденного жилого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Михаила Семикина.

По его словам, трагедия произошла во время аварийно-спасательных работ на месте российского удара.

"На сотрудника спасательной службы "Кобра", работавшего на месте разрушений, упала бетонная плита. К сожалению, спасатель погиб", - сообщил Семикин.

Он выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибшего.

Что известно об атаке на Запорожье

В пятницу, 13 ноября, российские войска атаковали Запорожье. В частности под удар попали жилые дома в Космическом районе города.

По данным местных властей, в результате атаки были повреждены две многоэтажки. В одной из них разрушения получили квартиры на нескольких этажах, возникли пожары. Также загорелись автомобили во дворе.

В результате удара по жилой застройке пострадали по меньшей мере 50 человек, среди них восемь детей.

Кроме того, ранее в тот же день русские войска атаковали частный сектор Запорожья и промышленный объект. В результате ударов также были погибшие.

Еще мы писали, как Россия атаковала Запорожье дронами – пострадали мать и 10-летний сын.

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ЗапорожьеГСЧС