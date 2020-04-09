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Бетербиев готов провести бой-реванш против Гвоздика

Новости » Спорт     09.04.2020 - 16:25
Бетербиев готов провести бой-реванш против Гвоздика
Фото: Бетербиев в первом бою нокаутировал Гвоздика (twitter.com/trboxing)

Но сейчас россиянин не видит смысла во втором поединке

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев оценил возможность реванша с украинским боксером Александром Гвоздиком. Об этом пишет Спорт-Экспресс.

Россиянин на данный момент не видит смысла в повторном поединке, но при условии, если Гвоздик вновь станет чемпионом мира, тогда бой состоится.

"Если в будущем придется с ним встретиться, то никаких проблем, буду рад встретиться. Для меня это тоже будет интересно. Хотя я с ним боксировал дважды. В любителях я его побеждал и в профессионалах. Сейчас в реванше смысла нет, но вдруг он станет чемпионом мира, у него будет пояс. Тогда буду рад с ним побоксировать еще раз", - сказал Бетербиев.

В октябре 2019 года Гвоздик уступил свой пояс Бетербиеву, проиграв нокаутом в объединительном бою чемпионов. Это было первое поражение в карьере украинца. В то же время, россиянин одержал 15 досрочную победу.

Гвоздик мог вернуться в ринг в мае нынешнего года в андеркарде боя между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом, но вечер бокса был перенесен из-за пандемии коронавируса. Александр планировал провести поединок с американцем Джесси Хартом.

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Новости Украины бойАлександр ГвоздикБокс
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