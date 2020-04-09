Бетербієв готовий провести бій-реванш проти Гвоздика

Фото: Бетербієв в першому бою нокаутував Гвоздика (twitter.com/trboxing)

Але зараз росіянин не бачить сенсу в другому поєдинку

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версіями WBC і IBF в напівважкій вазі Артур Бетербієв оцінив можливість реваншу з українським боксером Олександром Гвоздиком. Про це пише Спорт-Експрес.

Росіянин на цей час не бачить сенсу у повторному поєдинку, але за умови, якщо Гвоздик знову стане чемпіоном світу, тоді бій відбудеться.

"Якщо в майбутньому доведеться з ним зустрітися, то ніяких проблем, буду радий зустрітися. Для мене це теж буде цікаво. Хоча я з ним боксував двічі. У любителях я його перемагав і в професіоналах. Зараз в реванші сенсу немає, але раптом він стане чемпіоном світу, у нього буде пояс. Тоді буду радий з ним побоксувати ще раз", - сказав Бетербієв.

У жовтні 2019 року Гвоздик поступився своїм пояс Бетербієву, програвши нокаутом в об'єднавчому бою чемпіонів. Це була перша поразка в кар'єрі українця. Водночас росіянин здобув 15 дострокову перемогу.

Гвоздик міг повернутися в ринг в травні нинішнього року в андеркарді бою між Василем Ломаченко та Теофімо Лопесом, але вечір боксу був перенесений через пандемію коронавируса. Олександр планував провести поєдинок з американцем Джессі Хартом.