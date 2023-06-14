У бета-версії WhatsApp з'явилася функція відеоповідомлень

У новій бета-версії WhatsApp ця функція доступна як для iOS, так і Android. Вона дозволяє надсилати відео повідомлення тривалістю до 60 секунд. Раніше у цьому месенджері можна було надсилати тільки текстові та аудіоповідомлення.

Наразі ця функція доступна для вибраних бета-тестерів і протягом наступних тижнів буде поступово розповсюджена для більшої кількості користувачів.

Відеоповідомлення в чатах виглядають подібно до інших месенджерів з такою функцією - у формі кола. Натиснувши на коло, можна переглянути відеоповідомлення у повноекранній версії.

Щоб перевірити, чи увімкнена можливість запису відеоповідомлення для вашого облікового запису, потрібно просто натиснути кнопку мікрофона на панелі чату в будь-якій розмові: якщо вона перетворюється на кнопку відеокамери, то вже можна записувати відеоповідомлення.

Нові функції WhatsApp

Нагадаємо, минулого року месенджер WhatsApp отримав оновлення, яке користувачі довго чекали. Завдяки новій функції, користувачі iPhone можуть передати історію чатів, фото, відео, голосових повідомлень з Android на iPhone.

Також у WhatsApp з'явилася функція "Написати собі" (Message Yourself). По суті це чат, який видно тільки вам. Туди можна надсилати нотатки, нагадування, посилання та будь-яку іншу інформацію, яку бажаєте зберегти.