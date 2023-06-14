UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У бета-версії WhatsApp з'явилася функція відеоповідомлень

Фото: у бета-версії WhatsApp з'явилася функція відеоповідомлень (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У бета-версії WhatsApp з’явилась нова функція, яку очікували багато користувачів. Йдеться про можливість надсилати відеоповідомлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням WABetaInfo.

У новій бета-версії WhatsApp ця функція доступна як для iOS, так і Android. Вона дозволяє надсилати відео повідомлення тривалістю до 60 секунд. Раніше у цьому месенджері можна було надсилати тільки текстові та аудіоповідомлення.

Наразі ця функція доступна для вибраних бета-тестерів і протягом наступних тижнів буде поступово розповсюджена для більшої кількості користувачів.

Відеоповідомлення в чатах виглядають подібно до інших месенджерів з такою функцією - у формі кола. Натиснувши на коло, можна переглянути відеоповідомлення у повноекранній версії.

Щоб перевірити, чи увімкнена можливість запису відеоповідомлення для вашого облікового запису, потрібно просто натиснути кнопку мікрофона на панелі чату в будь-якій розмові: якщо вона перетворюється на кнопку відеокамери, то вже можна записувати відеоповідомлення.

Нові функції WhatsApp

Нагадаємо, минулого року месенджер WhatsApp отримав оновлення, яке користувачі довго чекали. Завдяки новій функції, користувачі iPhone можуть передати історію чатів, фото, відео, голосових повідомлень з Android на iPhone.

Також у WhatsApp з'явилася функція "Написати собі" (Message Yourself). По суті це чат, який видно тільки вам. Туди можна надсилати нотатки, нагадування, посилання та будь-яку іншу інформацію, яку бажаєте зберегти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
WhatsApp