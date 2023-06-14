В бета-версии WhatsApp появилась функция видеосообщений

В новой бета-версии WhatsApp эта функция доступна как для iOS, так и для Android. Она позволяет отправлять видео сообщения продолжительностью до 60 секунд. Ранее в этом мессенджере можно было отправлять только текстовые и аудиосообщения.

Эта функция доступна для выбранных бета-тестеров и в течение следующих недель будет постепенно распространена для большего количества пользователей.

Видеосообщения в чатах выглядят подобно другим мессенджерам с такой функцией - в форме круга. Нажав на круг, можно просмотреть видео в полноэкранной версии.

Чтобы проверить, включена ли возможность записи видеосообщения для вашей учетной записи, нужно просто нажать кнопку микрофона на панели чата в любом разговоре: если она превращается в кнопку видеокамеры, то уже можно записывать видеосообщения.

Новые функции WhatsApp

Напомним, в прошлом году мессенджер WhatsApp получил обновление, которое пользователи долго ждали. Благодаря новой функции, пользователи iPhone могут передать историю чатов, фото, видео, голосовых сообщений с Android на iPhone.

Также у WhatsApp появилась функция "Написать себе" (Message Yourself). По сути это чат, который виден только вам. Вы можете отправлять заметки, напоминания, ссылки и любую другую информацию, которую хотите сохранить.