Бестелери українського ринку: ТОП-5 надійних машин з пробігом

Чим менше в автомобілі необов’язкових опцій, тим він дешевший, хоча основні свої завдання він все одно буде виконувати. Але у випадку з вживаною машиною є цінова межа, нижче якої автівка вже буде більше ремонтуватись, ніж служити власнику. Для пересічних легковиків цей ліміт – 5-6 тисяч доларів.
Про п’ять дешевих, але все ще придатних до діла вживаних автівок читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видань Autocentre, AutoRia та сайтів компаній-виробників.
Дилема між класом авто і залишком його ресурсу завжди була ключовою для покупця вживаної машини. Тому у нашій сьогоднішній добірці є машини різних розмірних класів і цінових сегментів, та й роки випуску суттєво відрізняються. Звісно, деякі народні моделі з цієї компанії можна знайти за ще менші гроші, але слід розуміти, що в такому випадку машина буде, що називається, "на підході" – найближчим часом щасливий власник зіткнеться з потребою великого ремонту.
Автомобіль, який свого часу був народним (і який почасти не втратив цього статусу й дотепер) має один суттєвий мінус: він застарів морально. Але за тверезого погляду це аж ніяк не впливає на його спроможність виконувати основне завдання – перевозити людей та багаж. Завдяки тому, що машина продавалася в Україні протягом багатьох років вибір на вторинному ринку неосяжний. Всі мотори бензинові, найпопулярніший 1,5-літровий агрегат за сучасними мірками має надмірний апетит, але довговічний (до 400 тис. км без капремонту) і доступний в обслуговуванні. Ходова частина добре переварює вітчизняні шляхи, механічні коробки передач вічні, а "автомати", на жаль, мало поширені. Не важко знайти екземпляр з якісним ГБО, також ще трапляються машини від дбайливих господарів, які відразу після купівлі зробили кузову якісну антикорозійну обробку, завдяки якій машина досі не іржава.
Це найстарший з "Гольфів", який ще є сенс купувати. І одночасно це цілком сучасна машина, помітна кількість екземплярів якої все ще залишається у гідному для придбання стані. Моторна лінійка вражає уяву: до десятка бензинових моторів, не рахуючи варіантів потужності через різні налаштування екології, плюс кілька дизелів, у тому числі кондовий атмосферник. Брати, як то кажуть, можна будь-який, головне, щоб до вас він ремонтувався у кваліфікованих майстрів. З негативу – кузова Golf IV, хоч і оцинковані з заводу, давно вже втратили змогу опиратися корозії, і шукати доведеться або якісно відремонтований примірник, або задутий антикорами відразу після купівлі автомобіль.
Фактично перша Skoda, повністю зроблена під дахом Volkswagen Group, і вона ж – справді революційна модель для чеської марки в плані завоювання світового ринку. Машина однозначно вдала, практична і досконала в технічному плані. Недаремно вона випускалася ще шість років після того, як стала на конвеєр "Октавія" наступного, другого покоління. Відтоді (з 2004 р.) "перша" Octavia і отримала приставку Tour замість індексу А4. Одна з переваг Octavia Tour (власне, як і багатьох її моделей-сучасниць) – наявність у моторній лінійці простих бензинових агрегатів, придатних для встановлення ГБО, і витривалих дизелів, і в тому числі атмосферних. Трансмісія може бути механічна або автоматична, з класичним гідротрансформатором; важливо, що Skoda Octavia Tour випускалася як з переднім, так і з повним приводом.
Свого часу дуже популярна в Україні машина, яка складала конкуренцію самій Octavia на піку її успіху. Модель продавалася в країні офіційно, причому у суттєвих масштабах. Автомобіль існує в кузові седан та універсал, поширені в нашій країні мотори – бензинові 1,3 л, 1,6 л та 2,0 л, причому дизельних "Лансерів" не існувало в принципі. Зустрічаються версії з класичним гідромеханічним "автоматом". Одна з переваг моделі – м’яка енергомістка підвіска, яка при тому забезпечує машині гідну керованість.
Ще одна недооцінена робоча конячка, яка має добру репутацію в колах практичних автомобілістів. Більшість Cerato I в нашій країні – з бензиновим мотором 1,6 л, хоча також поширені 2,0-літрові "бензинки" і 1,6-літрові турбодизелі. Двигуни цілком адекватні і не мають хронічних проблем, хоча, як і більшість корейських моторів свого часу, не відрізняються особливою економічністю. Коробки передач у більшості машин на ринку механічні, авто з "автоматом" доведеться добряче пошукати. До переваг моделі можна віднести комфортабельну ходову, яка до того ж заслуговує похвали за довговічність основних вузлів і деталей.
Обираючи вживану машину в групі нижніх цінових сегментів, покупець має розуміти одну важливу річ. Деякі види ремонтних робіт в автосервісі (зокрема, фарбування, рихтування, зварювання, капремонт агрегатів) в наш час дуже дорогі. Тому часто є сенс переплатити за машину в кращому стані, ніж купити значно дешевший екземпляр, який за півроку доведеться серйозно ремонтувати, оплачуючи велетенські рахунки у майстерні.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про всі "за" і "проти" бензинових і дизельних двигунів в автомобілі.