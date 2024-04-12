Бестеллеры украинского рынка: ТОП-5 надежных машин с пробегом

Дилемма между классом авто и остатком его ресурса всегда была ключевой для покупателя подержанной машины. Поэтому в нашей сегодняшней подборке есть машины разных размерных классов и ценовых сегментов, и годы выпуска существенно отличаются. Конечно, некоторые народные модели из этой компании можно найти за еще меньшие деньги, но следует понимать, что в таком случае машина будет, что называется, на подходе – в ближайшее время счастливый обладатель столкнется с большим ремонтом.

Daewoo/ЗАЗ Lanos (1998–2017 гг.)

Автомобиль, который в свое время был народным (и отчасти не утративший этого статуса до сих пор) имеет один существенный минус: он устарел морально. Но при трезвом взгляде это никак не влияет на его способность выполнять основную задачу – перевозить людей и багаж. Благодаря тому, что машина продавалась в Украине на протяжении многих лет, выбор на вторичном рынке необъятен. Все моторы бензиновые, самый популярный 1,5-литровый агрегат по современным меркам имеет чрезмерный аппетит, но долговечен (до 400 тыс. км без капремонта) и доступен в обслуживании. Ходовая часть хорошо переваривает отечественные дороги, механические коробки вечны, а "автоматы", к сожалению, мало распространены. Не трудно найти экземпляр с качественным ГБО, также еще попадаются машины от рачительных хозяев, сразу после покупки сделали кузову качественную антикоррозионную обработку, благодаря которой машина до сих пор не ржавая.

Volkswagen Golf IV (1997–2004 гг.)

Это самый старший из "Гольфов", который еще есть смысл покупать. И одновременно это вполне современная машина, заметное количество экземпляров которой по-прежнему остается в достойном для приобретения состоянии. Моторная линейка поражает воображение: до десятка бензиновых моторов, не считая вариантов мощности из-за различных настроек экологии, плюс несколько дизелей, в том числе кондовый атмосферник. Брать, как говорится, можно любой, главное, чтобы до вас он ремонтировался у квалифицированных мастеров. Из негатива – кузова Golf IV, хоть и оцинкованные с завода, давно уже утратили способность противиться коррозии, и искать придется либо качественно отремонтированный экземпляр, либо задутый антикорами сразу после покупки автомобиль.

Skoda Octavia Tour (1996 – 2010 гг.)

Фактически первая Skoda, полностью сделанная под крышей Volkswagen Group, и она – действительно революционная модель для чешской марки в плане завоевания мирового рынка. Машина однозначно удачна, практична и совершенна в техническом плане. Недаром она выпускалась еще шесть лет после того, как стала на конвейер "Октавия" следующего, второго поколения. С тех пор (с 2004 г.) первая Octavia и получила приставку Tour вместо индекса А4. Одно из преимуществ Octavia Tour (собственно, как и многих ее моделей-современниц) – наличие в моторной линейке простых бензиновых агрегатов, пригодных для установки ГБО, и выносливых дизелей, и в том числе атмосферных. Трансмиссия может быть механическая или автоматическая с классическим гидротрансформатором; важно, что Skoda Octavia Tour выпускалась как с передним, так и с полным приводом.

Mitsubishi Lancer IX (2003–2009 гг.)

В свое время очень популярна в Украине машина, составлявшая конкуренцию самой Octavia на пике ее успеха. Модель продавалась в стране официально, причем в значимых масштабах. Автомобиль существует в кузове седан и универсал, распространенные в нашей стране моторы – бензиновые 1,3 л, 1,6 л и 2,0 л, причем дизельных "Лансеров" не существовало в принципе. Встречаются версии с классическим гидромеханическим "автоматом". Одно из преимуществ модели – мягкая энергоемкая подвеска, которая при этом обеспечивает машине достойную управляемость.

Kia Cerato (2003–2008 гг.)

Еще одна недооцененная рабочая лошадка, имеющая хорошую репутацию в кругах практичных автомобилистов. Большинство Cerato I в нашей стране – с бензиновым мотором 1,6 л, хотя также распространены 2,0-литровые бензины и 1,6-литровые турбодизели. Двигатели вполне адекватны и не имеют хронических проблем, хотя, как и большинство корейских моторов того времени, не отличаются особой экономичностью. Коробки передач у большинства машин на рынке механические, "Церато" с "автоматом" придется изрядно поискать. К преимуществам модели можно отнести комфортную ходовую, которая к тому же заслуживает похвалы за долговечность главных узлов и деталей.

Если коротко

Выбирая подержанную машину в группе нижних ценовых сегментов, покупатель должен понимать одну важную вещь. Некоторые виды ремонтных работ в автосервисе (в частности, покраска, рихтовка, сварка, капремонт агрегатов) в наше время очень дорогие. Поэтому часто есть смысл переплатить за машину в лучшем состоянии, чем купить значительно более дешевый экземпляр, который за полгода придется серьезно ремонтировать, оплачивая огромные счета в мастерской.