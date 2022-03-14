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Эта бессмысленная война должна закончиться, – Зурабишвили

Фото: Саломе Зурабишвили (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила военные преступления России в войне против Украины, но прямо не упомянула о роли РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter главы государства.

Зурабишвили отреагировала на убийство американского журналиста в Ирпене. Накануне Брент Рено, сотрудничавший с Time, был коварно застрелен оккупантами в Киевской области.

"Мир стал свидетелем разрушения гражданской инфраструктуры в Украине, похищений мэров, жестоких нападений на журналистов. Эта бессмысленная война должна закончиться", – отметила президент.

Напомним, что Украина потребовала от Грузии отказаться от торговли с РФ после военного вторжения 24 февраля.

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