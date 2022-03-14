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Ця безглузда війна повинна закінчитися, – Зурабішвілі

Автор: Антон Федорців

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі засудила воєнні злочини Росії у війні проти України, але прямо не згадала про роль РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter глави держави.

Зурабішвілі відреагувала на вбивство американського журналіста в Ірпені. Напередодні Брент Рено, який співпрацював із Time, був підступно застрелений окупантами на Київщині.

"Світ став свідком руйнування цивільної інфраструктури в Україні, викрадень мерів, жорстоких нападів на журналістів. Ця безглузда війна повинна закінчитися", – відзначила президентка.

Нагадаємо, що Україна вимагала від Грузії відмовитися від торгівлі з РФ після воєнного вторгнення 24 лютого.

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