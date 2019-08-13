Бессмертный сделал заявление после отстранения от контактной группы

Фото: Роман Бессмертный (facebook.com roman.bezsmertnyi)

По словам Бессмертного, его уволили из-за публичной позиции

Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Роман Бессмертный заявил, что причиной отстранения из контактной группы стала его публичная позиция. Об этом он заявил в эфире "24 канала".

По его словам, он открыто говорил, как нужно действовать.

"Причиной увольнения послужила моя публичная позиция. Относительно тактики действий на линии разграничения, тактики действий в переговорной группе. Я честно, корректно, открыто говорил, что здесь надо действовать так, а здесь иначе. Начиная с того, что нельзя не проводить военный парад в условиях войны. Заканчивая звонком: не следует звонить Путину - нужно действовать резко и последовательно", - заявил Бессмертный.

Также он добавил, что не понимает, почему Украине "сильная своим народом демонстрирует боязнь по отношению к абсолютно не организованной России".

"Я не могу понять, когда Украина сильная своим народом демонстрирует боязнь по отношению к абсолютно не организованной России. Я не понимаю, почему не отвечают на фронте, когда идет обстрел. Тем более что я знаю как шли переговоры, достигались договоренности, я знаю как требует международное право действовать в моменты таких обострений", - отметил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Роман Бессмертный заявил, что узнал о своем назначении и увольнении из ТКГ из средств массовой информации.

Отметим, президент Владимир Зеленский отстранил Романа Бессмертного от выполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы. Соответствующий указ был обнародован 13 августа.

Кроме того, в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что отстранение Романа Бессмертного от работы в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) связано с формированием более эффективной команды, которая сможет защищать позицию Украины в ТКГ.