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Безсмертний зробив заяву після усунення від контактної групи

Новини » Політика    13.08.2019 - 19:56
Безсмертний зробив заяву після усунення від контактної групи
Фото: Роман Безсмертний (facebook.com roman.bezsmertnyi)

За словами Безсмертного, його звільнили через публічної позиції

Колишній представник України в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Роман Безсмертний заявив, що причиною відсторонення з контактної групи стала його публічна позиція. Про це він заявив в ефірі "24 каналу".

За його словами, він відкрито говорив, як потрібно діяти.

"Причиною звільнення стала моя публічна позиція. Щодо тактики дій на лінії розмежування, тактики дій в переговорній групі. Я чесно, коректно, відкрито говорив, що тут треба діяти так, а тут інакше. Починаючи з того, що не можна не проводити військовий парад в умовах війни. Закінчуючи дзвінком: не слід дзвонити Путіну треба діяти різко і послідовно", - заявив Безсмертний.

Також він додав, що не розуміє, чому Україні "сильна своїм народом демонструє страх по відношенню до абсолютно не організованою Росії".

"Я не можу зрозуміти, коли Україна сильна своїм народом демонструє страх по відношенню до абсолютно не організованою Росії. Я не розумію, чому не відповідають на фронті, коли йде обстріл. Тим більше, що я знаю як йшли переговори, досягалися домовленості, я знаю як вимагає міжнародне право діяти в моменти таких загострень", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Роман Безсмертний заявив, що дізнався про своє призначення і звільнення з ТКГ з засобів масової інформації.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський усунув Романа Безсмертного від виконання обов'язків представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи. Відповідний указ був оприлюднений 13 серпня.

Крім того, в Офісі президента України Володимира Зеленського заявили, що усунення Романа Безсмертного від роботи в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) пов'язано з формуванням більш ефективної команди, яка зможе захищати позицію України в ТКГ.

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Новини України Безсмертний Роман
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