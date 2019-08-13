Бессмертный прокомментировал свое отстранение от работы в ТКГ

Роман Бессмертный, которого сегодня, 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский отстранил от работы в Трехсторонней контактной группе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Бессмертного в Facebook.

По его словам, он узнал о назначении и увольнении из средств массовой информации.

"Стиль работы ОПУ: из СМИ узнал о назначении и об увольнении из ТКГ в Минске", - заявил Бессмертный.

Также он отметил, что позже прокомментирует свое увольнение в эфире одного из телеканалов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский отстранил Романа Бессмертного от выполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы. Соответствующий указ был обнародован 13 августа.

Отметим, что 9 июля именно Зеленский вернул Бессмертного в контактную группу, уволив для этого представителя в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Александра Моцика.

Добавим, в 2015 году Романа Бессмертного назначили представителем Украины по политическим вопросам в ТКГ. На заседаниях он настаивал на необходимости решения вопросов безопасности, прекращения огня и освобождения заложников. В апреле 2016 года Бессмертный покинул контактную группу.