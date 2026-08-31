Бессент зустрівся з росіянами, щоб обговорити мирний план Трампа щодо України, - ЗМІ

За його словами, зустріч відбувається на полях саміту G20.

"Міністр (Бессент - ред.) просуває 28-пунктний план миру президента Трампа щодо України", - додав Лоуренс.

Мирний план Трампа

Нагадаємо, мирний план президента США Дональда Трампа для України та Росії було оприлюднено ще минулого року.

У 28 пунктах, які пропонував Вашингтон, були неприйнятні для України ідеї.

Зокрема, згідно з американським планом, Україна має вивести із Донецької області всіх своїх солдатів. Водночас, як йдеться в документі, Крим, Донецьк та Луганськ будуть визнані "де-факто російськими", зокрема й Сполученими Штатами.

Також у США пропонували заморозити бойові дії у Херсонській та Запорізькій областях.