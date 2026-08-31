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Бессент зустрівся з росіянами, щоб обговорити мирний план Трампа щодо України, - ЗМІ

18:24 31.08.2026 Пн
1 хв
План президента США щодо України обговорювали ще минулого року
aimg Іван Носальський
Фото: Скотт Бессент, міністр фінансів США (Getty Images)

Міністр фінансів США Скотт Бессент проводить зустріч із російською делегацією. Вони обговорюють врегулювання війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Fox Business Едварда Лоуренса.

За його словами, зустріч відбувається на полях саміту G20.

"Міністр (Бессент - ред.) просуває 28-пунктний план миру президента Трампа щодо України", - додав Лоуренс.

Мирний план Трампа

Нагадаємо, мирний план президента США Дональда Трампа для України та Росії було оприлюднено ще минулого року.

У 28 пунктах, які пропонував Вашингтон, були неприйнятні для України ідеї.

Зокрема, згідно з американським планом, Україна має вивести із Донецької області всіх своїх солдатів. Водночас, як йдеться в документі, Крим, Донецьк та Луганськ будуть визнані "де-факто російськими", зокрема й Сполученими Штатами.

Також у США пропонували заморозити бойові дії у Херсонській та Запорізькій областях.

Президент України Володимир Зеленський вже неодноразово наголошував, що Україна не "даруватиме" свої території Росії.

При цьому, як писав Інститут вивчення війни (ISW), з початку повномасштабної війни російське керівництво визначало 15 дедлайнів для окупації Донбасу і жодного з них не було виконано.

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