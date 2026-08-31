Бессент встретился с россиянами, чтобы обсудить мирный план Трампа по Украине, - СМИ

По его словам, встреча проходит на полях саммита G20.

"Министр (Бессент - ред.) продвигает 28-пунктный план мира президента Трампа по Украине", - добавил Лоуренс.

Мирный план Трампа

Напомним, мирный план президента США Дональда Трампа для Украины и России был обнародован еще в прошлом году.

В 28 пунктах, которые предлагал Вашингтон, содержались неприемлемые для Украины идеи.

В частности, согласно американскому плану, Украина должна вывести из Донецкой области всех своих солдат. В то же время, как сказано в документе, Крым, Донецк и Луганск будут признаны "де-факто российскими", в том числе и Соединенными Штатами.

Также в США предлагали заморозить боевые действия в Херсонской и Запорожской областях.