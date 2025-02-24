Бессент про угоду стосовно "рідкісноземів": є неявна гарантія економічної безпеки
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода між США та Україною, яка передбачає співпрацю у сферах стратегічних мінералів, енергетики та державних підприємств, містить "неявну гарантію" економічної безпеки. Він вважає, що таким чином Україна може повернутись до миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
"Ця угода є частиною довгострокової переговорної стратегії президента Трампа щодо встановлення миру між Україною та Росією та… дозволяє українцям повернутися до мирного життя. Перша частина - це партнерство між Україною та США, яке охоплює стратегічні мінерали, енергетику та державні підприємства", - сказав Бессент.
Бессент також зазначив, що ця угода включає неявну гарантію того, що Сполучені Штати значно інвестують в економічне майбутнє. Він назвав це гарантією економічної безпеки.
На думку міністра, чим більше активів американські компанії матимуть в Україні, тим більший інтерес у США буде до стабільного розвитку української економіки, тим вищим буде прибуток для американських платників податків.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на пресконференції 23 лютого розповів, які варіанти угоди про рідкісноземельні метали США пропонували Україні. За його словами, у першому варіанті угоди США не було гарантій безпеки, а у другому з'явилася пропозиція про створення фонду на 500 млрд доларів.
США хочуть отримати право на 50% рідкісноземельних ресурсів, це нібито має бути платою за надану допомогу. Україна не готова погодитися на такі умови. Зеленський пояснював, що Україна хоче, щоб в угоді були прописані гарантії безпеки.
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