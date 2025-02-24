Бессент про угоду стосовно "рідкісноземів": є неявна гарантія економічної безпеки

"Ця угода є частиною довгострокової переговорної стратегії президента Трампа щодо встановлення миру між Україною та Росією та… дозволяє українцям повернутися до мирного життя. Перша частина - це партнерство між Україною та США, яке охоплює стратегічні мінерали, енергетику та державні підприємства", - сказав Бессент.

Бессент також зазначив, що ця угода включає неявну гарантію того, що Сполучені Штати значно інвестують в економічне майбутнє. Він назвав це гарантією економічної безпеки.

На думку міністра, чим більше активів американські компанії матимуть в Україні, тим більший інтерес у США буде до стабільного розвитку української економіки, тим вищим буде прибуток для американських платників податків.