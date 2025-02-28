Бессент прокоментував майбутнє угоди з Україною після скандалу в Білому домі

"Дуже важко укласти економічну угоду з лідером, який не хоче укладати мирну угоду", - зазначив він в інтерв’ю.

Як зазначає видання, слова Бессента прозвучали незабаром після того, як мета президента Дональда Трампа підписати із Володимиром Зеленським "важливу угоду щодо корисних копалин" не була здійснена.

Суспільна суперечка здебільшого точилася навколо того, чи був Зеленський достатньо вдячний за допомогу США. Зеленський домагався від США більших гарантій безпеки в обмін на підписання пакту.

"Угода не пропонувала чітких гарантій безпеки, натомість зосереджувалася на економічному партнерстві між США та Україною", - констатує видання.