RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Бессент прокомментировал будущее соглашения с Украиной после скандала в Белом доме

Фото: министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Министр финансов США Скотт Бессент охарактеризовал визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом как "неприемлемый". Он назвал его "одним из крупнейших дипломатических самострелов в истории".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg Television.

"Очень трудно заключить экономическое соглашение с лидером, который не хочет заключать мирное соглашение", - отметил он в интервью.

Как отмечает издание, слова Бессента прозвучали вскоре после того, как цель президента Дональда Трампа подписать с Владимиром Зеленским "важное соглашение по полезным ископаемым" не была осуществлена.

Общественный спор в основном шел вокруг того, был ли Зеленский достаточно благодарен за помощь США. Зеленский добивался от США больших гарантий безопасности в обмен на подписание пакта.

"Соглашение не предлагало четких гарантий безопасности, зато сосредотачивалось на экономическом партнерстве между США и Украиной", - констатирует издание.

 

Визит Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США планировался заранее. Предполагалось, что Зеленский и Трамп во время встречи в Белом доме 28 февраля, подпишут соглашение о сотрудничестве, которое, в частности, содержит пункт о "редкоземах".

Но подписание документа не состоялось. Потому что Зеленский подискутировал с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Вэнсом о войне РФ против Украины. После этого Зеленский уехал из Белого дома, так и не приняв участие в пресс-конференции и подписании соглашения.

Позже Зеленский поблагодарил народ США и Трампа за поддержку Украины. На скандал Трампа и Зеленского уже отреагировали многие европейские лидеры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампСкотт БессентВладимир ЗеленскийБелый домРедкоземельные металлы в Украине