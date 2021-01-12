Беспрецедентный вызов для авиации: число рейсов в Украине за 2020 год упало вдвое

Количество полетов в воздушном пространстве, которое находится под ответственностью Украины, в 2020 году составило 142 047 рейсов. Это на 57,6% меньше, чем за 2019 год.

Об этом сообщает пресс-служба Украэроруха.

Как отмечается в сообщении, "2020 год стал беспрецедентным вызовом для авиационной отрасли Украины и всего мира из-за влияния пандемии коронавируса, и последствия кризиса придется преодолевать длительное время".

По данным компании, в 2020 году было совершено 21 102 внутренних полета (на 31,5% меньше по сравнению с 2019 годом), 68 870 международных полетов (-57,7%) и 52 075 транзитных полетов (-63,2%).

Украинские авиакомпании выполнили в прошлом году 49 733 полета (это на 54,7% меньше, чем за 2019 год), иностранные - 92 314 полета (-59,1%).

Динамика количества полетов в воздушном пространстве Украины на протяжении 2020 году: январь - 21 503 рейса (+6,8% по сравнению соответствующим периодом 2019 года), февраль - 19 982 рейса (+10,4%), март - 13 323 рейса (-37,5%), апрель - 2 370 рейсов (-90,2%), май - 3 237 рейсов, (-89,2%), июнь - 4 584 рейса, (-87,1%), июль - 12 195 рейсов (-68,3%), август - 16 690 рейсов, (-56,3%), сентябрь - 14 959 рейсов, (-56,6%), октябрь - 13 041 рейс, (-56,4%), ноябрь - 9 910 рейсов, (-56,7%), декабрь - 10 253 рейса (-53,8%)

Напомним, восстановление пассажирских авиаперевозок будет зависеть от скорости начала применения вакцины против COVID-19. Евроконтроль разработал три сценария восстановления отрасли.

Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинцам есть куда поехать, кроме ЕС. По его словам, являются 63 страны, куда можно поехать, из них 10 в Европе.