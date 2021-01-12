Безпрецедентний виклик для авіації: кількість рейсів в Україні за 2020 рік впала вдвічі

Кількість польотів у повітряному просторі, що перебуває під відповідальністю України, у 2020 році становила 142 047 рейсів. Це на 57,6% менше, ніж за 2019 рік.

Про це повідомляє прес-служба Украероруху.

Як зазначається в повідомленні, "2020 рік став безпрецедентним викликом для авіаційної галузі України та всього світу через вплив пандемії коронавірусу, і наслідки кризи доведеться долати тривалий час".

За даними компанії, у 2020 році було здійснено 21 102 внутрішні польоти (на 31,5% менше порівняно із 2019 роком), 68 870 міжнародних польотів (-57,7%) та 52 075 транзитних польотів (-63,2%).

Українські авіакомпанії виконали торік 49 733 польоти (це на 54,7% менше, ніж за 2019 рік), іноземні - 92 314 польотів (-59,1%).

Динаміка кількості польотів у повітряному просторі України впродовж 2020 року: січень - 21 503 рейси (+6,8% порівняно відповідним періодом 2019 року), лютий - 19 982 рейси (+10,4%), березень - 13 323 рейси (-37,5%), квітень - 2 370 рейсів (-90,2%), травень - 3 237 рейсів, (-89,2%), червень - 4 584 рейси, (-87,1%), липень - 12 195 рейсів (-68,3%), серпень - 16 690 рейсів, (-56,3%), вересень - 14 959 рейсів, (-56,6%), жовтень - 13 041 рейс, (-56,4%), листопад - 9 910 рейсів, (-56,7%), грудень - 10 253 рейси (-53,8%).

Нагадаємо, відновлення пасажирських авіаперевезень залежатиме від швидкості початку застосування вакцини проти COVID-19. Євроконтроль розробив три сценарії відновлення галузі.

Відзначимо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українцям є куди поїхати, крім ЄС. За його словами, є 63 країни, куди можна поїхати, з них 10 у Європі.